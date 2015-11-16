Москва, 16 ноября, 2015, 14:16 — ИА Регнум. Темпы сокращения зарплат жителей России не снижаются. Негативная динамика этого базового компонента доходов населения поддерживает сжатие потребления и сохранение его новой структуры, смещенной в сторону продовольственных товаров. Возросшая из-за повторной девальвации инфляция как минимум до конца 2015 года будет определять снижение покупательной способности зарплат. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Центра развития НИУ Высшей школы экономики и опубликованного в бюллетене «Новые комментарии о государстве и бизнесе».

www.opec.ru Динамика заработной платы (%, г/г) и доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли (%, пр. ось, обратная шкала)

В сентябре темпы снижения доходов населения оставались на прежних уровнях. Заработная плата сократилась на 0,2% по отношению к августу, что соответствует общему тренду на снижение. Хотя средняя скорость падения зарплаты за предыдущие 5 месяцев 2015 года составляла примерно 0,4%, волатильность этого показателя такова, что о замедлении падения говорить рано. Падение год к году в реальном выражении с января неизменно держится вблизи отметки 10%.

Динамика номинальных зарплат, ставшая для компаний одним из основных инструментов снижения издержек, вносит здесь существенный вклад: в сентябре прирост зарплаты составил всего 0,3%. Если принять во внимание повысившуюся после летней повторной девальвации текущую инфляцию, темп которой уже превышает номинальный рост зарплат, прогнозы относительно будущей динамики реальных доходов складываются неутешительные, отмечают эксперты

Негативная динамика зарплат определяет сохраняющийся уровень спада потребления. Падение оборота розничной торговли год к году в реальном выражении в сентябре составило 10,4%, держась в окрестностях этой отметки уже шесть месяцев. Это характерно как для продовольственных, так и для непродовольственных товаров.

Возросшая в 2015 году доля продовольствия в структуре товарного потребления сформирована как изначальным эффектом ответных санкций, поставивших под основной удар инфляции именно продовольственные продукты (что увеличило расходы на них), так и превалирующим теперь эффектом общего снижения доходов (более высокая доля продуктов в расходах характерна для более низких доходов).

Хотя в августе возросшее потребление непродовольственных товаров, напомнившее потребительский ажиотаж, несколько сместило структуру потребления, фактор снижения доходов удерживает долю продовольственных товаров около нового уровня. Кроме того, негативная динамика зарплат не позволяет банкам наращивать кредитование населения — прирост кредитов населению остался практически нулевым (склонность к кредитованию в июле и августе составила — 0,1%).

Ожидаемое увеличение валютных сбережений как отклик на вторую, уже завершившуюся, девальвационную волну, проявилось в недавно вышедших статистических данных. Росстат показал рост доли вкладов в валюте и наличной валюты в структуре сбережений до 26,6% с 22,4% в апреле — выше остается лишь январский максимум (28,7%).

Такой рост эксперты объяснили колебаниями курса, увеличившими рублевую стоимость валютных сбережений: в долларовом выражении объем депозитов, составляющий основную часть валютных сбережений, напротив, немного сократился. Наблюдаемая в последние недели ревальвация скорректирует этот уровень, хотя и незначительно (в том числе по причине достаточно умеренного укрепления рубля).