Анкара, 16 ноября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. Власти Турции передавали еще в 2014 году своим французским коллегам информацию об одном из смертников, подорвавшем себя в Париже, но так и не получили ответа, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил-2 (фрагмент)

Еще в 2014 году турецкие власти назвали Омара Исмаила Мостефа потенциальной «террористической угрозой» и уведомили французские власти дважды — в декабре 2014 года и в июне 2015 года.

Никакой реакции французской стороны до парижских терактов не было. После же терактов они запросили информацию о Мостефа. В прокуратуре Парижа заявили, что информация о том, что Мостефа был связан с исламским экстремизмом, поступала к ним пять лет назад.

По словам источника во властных структурах Турции, Мостефа въехал на территорию Турции в 2013 году, однако у властей нет информации о его отъезде. Он также заявил, что дело Мостефа демонстрирует, что обмен разведданными и эффективная коммуникация имеют решающее значение в борьбе с терроризмом.