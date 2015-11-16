Барнаул, 16 ноября, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Алтайские аграрии значительно, на 48 процентов увеличили валовый сбор сахарной свеклы. Всего, по данным Алтайкрайстата на 1 ноября, хозяйствами всех категорий региона собрано 770 тысяч тонн этого сладкого корня. «Урожайность составила 349,7 центнеров с гектара, что также более чем на 5 процентов превышает показатель прошлого года», — отметили в пресс-службе Алтайкрайстата.

газета «Алтайская правда» Сахарная свекла становится все более популярной у алтайских аграриев

Данные статистиков свидетельствуют о том, что сахарная свекла становится все более популярной у алтайских аграриев. Увеличиваются посевные площади этой культуры.

«Если в прошлом году в Алтайском крае сахарная свекла крепла и наливалась сахаристостью на более чем 17 тысячах гектаров, то нынче ее посадки заняли более 22 тысяч гектаров», — отметили в Алтайкрайстате.

Там же отметили, что что Алтайский край не только выращивает весь объем сахарной свеклы, приходящийся на СФО, но и перерабатывает его.

«На территории Павловского района располагается крупное перерабатывающее предприятие — ОАО «Черемновский сахарный завод». За 2014 год в крае было произведено без малого 70 тысяч тонн сахара-песка, что на 17 процентов выше результата предыдущего года. При этом потребление сахара в нашем регионе находится в пределах 39 килограммов на человека, что на целый килограмм меньше, чем в среднем по России», — проинформировали статистики.

Цена алтайского сахара сейчас колеблется в пределах 38−40 тыс. за тонну.

Насколько популярна будет у алтайских аграриев сахарная свекла в перспективе, нам покажет Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая пройдет в Алтайском крае с 1 июля по 15 августа 2016 года. Как уже сообщало ИА REGNUM, уже с января стартует сплошное статистическое обследование субъектов малого и среднего предпринимательства, которое затронет, в частности, и перерабатывающую промышленность региона.