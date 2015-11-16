Москва, 16 ноября, 2015, 14:06 — ИА Регнум. 18 ноября в московском кинотеатре «Формула Кино «Горизонт» состоится открытие 49-го Фестиваля японского кино. В течение недели вниманию зрителей будут представлены современные японские киноленты. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Как сообщают в пресс-службе телекомпании NHK-RUS, откроет программу драма «Дневник Умимати» режиссёра Хирокадзу Корээда.

Цитата из к/ф «Дневник Умимати». Хирокадзу Корээда. 2015. Япония Праздник. Харука Аясе, Масами Нагасава, Кахо, Судзу Хиросе в фильме «Дневник Умимати»

В фестиваль нынешнего года войдут 7 новых японских фильмов разных жанров о путешествиях, дружбе, семье. Все киноленты являются участниками международных киноконкурсов.

В программе:

комедия «Ненавижу Токио» режиссёра Тосиюки Мориока , основанная на автобиографическом комиксе-манга популярной художницы Риэко Сайбара ;

, основанная на автобиографическом комиксе-манга популярной художницы ; драма «Песня перед разлукой» Ясухиро Ёсида , фильм о девочке, покинувшей родной дом ради учебы в колледже;

, фильм о девочке, покинувшей родной дом ради учебы в колледже; мелодрама «Секрет Акко-Тян» Тайскэ Кавамура , игровая экранизация «манги для девочек» Фудзио Акацука;

, игровая экранизация «манги для девочек» фантастическая комедия «Кошмарочка: кино» Нориёси Сакума по мотивам популярного в Японии сериала с одноимённым названием.

Гости мероприятия смогут проголосовать за понравившийся фильм после сеанса. Церемония закрытия Фестиваля японского кино состоится 24 ноября, где будут подведены итоги и объявлены победители.

ИА REGNUM напоминает, в 2015 году лента «Дневник Умимати» Хирокадзу Корээда была представлена на фестивале в Каннах в номинации на «Золотую пальмовую ветвь», однако главный приз тогда достался французской драме «Дипан». В своих работах постановщик часто обращается к проблемам памяти, примирения с потерей, смерти. «Дневник Умимати» наполнен типичными для Корээды сюжетами: это история о трёх сестрах, которые на похоронах отца знакомятся со своей сводной, самой младшей сестрой и решают забрать её к себе. В доме на берегу моря девушки пытаются жить дальше в поисках гармонии с миром.

По словам кинокритика Никиты Карцева, «Хирокадзу Корээда — последователь гуманистической школы японского кино. В его фильмах не найдешь исключительной, прямолинейной жестокости. Его куда больше интересует тайна, срывающаяся за фасадом повседневной жизни» — цитирует телеканал NHK WORLD.

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