Архангельск, 16 ноября, 2015, 13:50 — ИА Регнум. Многим зданиям детсадов Архангельска уже более 40 лет и некоторые из них остро нуждаются в ремонте. Летом фасад одного из садиков был оцеплен, так как существовала угроза выпадения кирпичей. Материально-техническая база садиков часто обновляется за счет родителей, чьи дети посещают ту или иную группу, канцелярские принадлежности, материалы для занятий, средства гигиены также, чаще всего, приобретают родители, а не муниципалитет. Смена окон на пластиковые также осуществляется не на бюджетные деньги. Родители вынуждены «скидываться» и устанавливать окна за счет своих средств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад №71

Ни для кого не секрет, что так называемые «поборы» в образовательных и дошкольных учреждениях запрещены, но когда ребенок выходит из группы с холодными руками и ногами, часто болеет, его родители все берут в свои руки и добровольно ремонтируют муниципальные учреждения, подписывая с дошкольным учреждением договор об оказании благотворительной помощи. К слову, установка окон в детском саду обходится недешево. Так, самый экономичный вариант и установка небольшого окна в туалетной комнате стоит от 10 тысяч рублей. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в регионе и снижение доходов населения для многих родителей сдать на окна по 1 тысяче рублей — существенная трата.

Бюджетных денег на все не хватает

В процессе подготовки материала корреспондент ИА REGNUM отправил соответствующие запросы в департамент образования мэрии Архангельска. Ответ пришел стандартный. «К сожалению, в связи с дефицитом городского бюджета не представляется возможным сразу и в полном объёме обновить материально-техническую базу дошкольных учреждений. Приоритетными направлениями при расчете нормативных затрат являются расходы на выплату заработной платы работникам и начисления на нее, обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и обязательных платежей», — сказано в официальном ответе на запрос.

«Ежегодно каждому бюджетному учреждению предоставляется из городского бюджета субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Объем данной субсидии определяется исходя из объемов средств, доведенных за счет средств областного и городского бюджетов до департамента образования мэрии города Архангельска на эти цели, и рассчитывается по нормативным затратам на оказание услуг и на содержание имущества учреждений, утвержденными нормативными актами мэрии города Архангельска», — отмечено в ответе на запрос.

Распределить полученный объем субсидии по направлениям расходов дошкольное учреждение вправе самостоятельно исходя из фактической потребности. Так, по состоянию на 1 октября текущего года, дошкольными учреждениями на выполнение работ по текущему ремонту зданий и помещений направлено за счет средств городского бюджета 2,6 млн. рублей. Также из городского бюджета учреждениям могут дополнительно предоставляться субсидии на иные цели. Перечень данных субсидий ежегодно утверждается распоряжением мэрии города. Так, учреждениям, реализующим программу дошкольного образования на территории МО «Город Архангельск» в течение 2015 года дополнительно выделено: — за счет средств городского бюджета 9,8 млн. рублей на проведение капитального ремонта; 3,6 млн. рублей на проведение текущего ремонта за счет средств резервного фонда;-за счет средств областного бюджета 0,7 млн. рублей на проведение текущего ремонта за счет средств резервного фонда.

В 2014 году на проведение текущего ремонта за счет средств резервных фондов, выделено 1,3 млн. рублей из городского бюджета; 1 млн. рублей из областного бюджета. Кроме того, городом направлено на проведение капитального ремонта дошкольных учреждений 8,3 млн. рублей.

В целях жизнеобеспечения и эффективной организации образовательного процесса, учреждениями систематически осуществляются мероприятия, обеспечивающие своевременное выполнение предписаний надзорных органов. Устранение предписаний надзорных органов осуществляется образовательными учреждениями за счет всех источников финансирования, в том числе и от приносящей доход деятельности. На устранение предписаний надзорных органов в 2015 году за счет средств городского бюджета дополнительно выделено 2,5 млн. рублей.

Что касается объемов средств, предусмотренных на 2016 год, то в настоящий момент проводится работа по формированию городского бюджета на 2016−2018 годы. Конкретные размеры средств, предусмотренные на дошкольные образовательные учреждения, будут определены после утверждения Архангельской городской Думой городского бюджета на 2016−2018 годы.

Мест всем не хватает

Не все гладко и с предоставлением мест в детских садах города. По информации директора департамента образования мэрии города Татьяны Огибиной, сеть дошкольного образования города Архангельска образуют 68 образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Общее количество детей, которым предоставлена услуга дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, составляет 19 488 человек, при этом количество детей в возрасте от 1 до 3 лет — 2050 (в 2014 году-1645). Охват детей в возрасте от трех до семи лет услугами дошкольного образования составляет 100%. Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 10 368 человека, в том числе в возрасте от 0 до 1,5 лет — 5773, от 1,5 до 3 лет — 4595. В текущем году поступило 234 судебных решений, из них по состоянию на 3 ноября исполнено — 207 (в том числе по детям 2013 г.р. и 2014 г.р.) и не исполнено — 17 (в том числе 2013 г.р. — 21, 2014 г.р. — 6). Срок исполнения данных судебных решений более месяца.

Почему чиновникам тоже «не скинуться»?

Требуют ремонта не только детские сады города. Поликлиники областного центра, в том числе детские, также нуждаются в полном или частичном апгрейде. На плачевное состояние детской полклиники № 2 обратил внимание регионального министра здравоохранения депутат Юрий Шаров. Единственное, что смог минздрав — рекомендовать главврачу предусмотреть деньги на ремонт учреждения.

Несмотря на все финансовые трудности и нехватку бюджетных средств, местные власти свои здания ремонтируют активно. За примером далеко ходить не надо. Недавно после большого ремонта, обусловленного пожаром, причины которого так и остались неизвестными, свои двери распахнул зал заседаний областного парламента. По информации достоверных источников, ремонт обошелся бюджету в 36 млн. рублей. На ремонт первого этажа также из средств бюджета области было потрачено около 7 млн. рублей. Возникает вопрос: почему чиновники «не скидываются» на ремонт государственных учреждений, а родители вынуждены за счет своих средств ремонтировать муниципальные учреждения?

Исходя из ответа на запрос, полученного корреспондентом ИА REGNUM от начальника МУ «Хозяйственная служба мэрии города» Абанова, расходы городского бюджета в 2015 году на содержание текущий ремонт здания мэрии города Архангельска (по адресу пл. Ленина, 5) и покупку оборудования составили: Расходы на коммунальные услуги всего (тепло, вода, энергопотребление и канализация) — 2 800 000 рублей, расходы на текущий ремонт помещений — 1 300 000 рублей, расходы на покупку оборудования (мебель) — 1 000 000 рублей. Общая сумма расходов составила — 5 100 000 рублей. На 2016 год на эти же цели предусмотрено 3 500 000 рублей.