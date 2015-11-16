Калининград, 16 ноября, 2015, 13:35 — ИА Регнум. В Калининграде передано в суд дело о гибели четверых рабочих при демонтаже Берлинского моста. На скамье подсудимых — начальник строительства московской компании ООО «Спецмост» Сергей Афанасьев, который обвиняется по ч.3 ст.216 УК РФ («Нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель более двух человек»).

kld.sledcom.ru Разрушенный Берлинский мост в Калининграде

Трагедия произошла 13 января 2015 года в пригороде Калининграда на мостовом переходе через реку Старая и Новая Преголя.

По указанию Афанасьев, пятеро монтажников и машинист экскаватора поднялись на поверхность пролёта моста и стали готовить инструменты к работе. В это время одна из опор немецкого моста неожиданно надломилась. Люди упали в проём разломившегося на две части пролёта моста.

Среди погибших — 43-летний житель Калининградской области Александр Бойцов, 28-летний житель Ивановской области Александр Вавилов, 32-летний житель Саратовской области Евгений Хайруллин, работавшие монтажниками, а также машинист эксаватора 49-летний житель Тульской области Василий Владими́р. Ещё двум рабочим удалось отскочить в сторону.

По версии следствия, к гибели рабочих привело игнорирование Афанасьевым должностных обязанностей по обеспечению безопасного проведения работ. «Проводимые по указанию и под руководством обвиняемого работы в части демонтажа действующего мостового перехода через реку велись при полном отсутствии проекта производства и требуемой проектной документации», — подчеркнули корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела также содержатся гражданские иски родных погибших. Общая сумма исковых требований превышает 20 млн рублей.