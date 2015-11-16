с. Зеленая Поляна, Алтайский край, 16 ноября, 2015, 13:32 — ИА Регнум. Жители алтайского села Зеленая Поляна не стерпели и через местную «районку» указали на явную ложь главы сельсовета Сергея Сокола по поводу ремонта кладбищенской дороги. Подробности изложила редакция газеты «На земле Троицкой».

скриншот сайта Так так выглядит сайт Зеленополянского сельского совета

Жители села прочли в газете информацию о том, что на средства, выделенные на благоустройство кладбищ, в селе Зеленая Поляна проведен частичный ремонт дороги к кладбищу (песчано-гравийной смесью засыпаны две большие ямы), и возмутились.

«…Это неправда! Никто эту дорогу не ремонтировал, ямы как были, так и остались, а их действительно надо было бы засыпать. Хотелось бы все же знать: почему не было ремонта дороги к кладбищу, если это планировалось?» — говорится в письме, поступившем в редакцию из села Зеленая Поляна.

И главе Зеленополянского сельского совета пришлось оправдываться.

«На тот момент, когда корреспондент районной газеты задала мне вопрос о том, какие работы сделаны в плане ремонта кладбищ, я действительно ответил, что на выделенные деньги проведен ремонт двух ям на дороге, ведущей к кладбищу в селе Зеленая Поляна. Тем более что работы уже были начаты, одна яма засыпана, и я был уверен, что все будет сделано согласно намеченному плану. Однако позже пришлось внести коррективы и часть средств перебросить на приобретение штакетника и прожилин для ремонта изгороди на кладбище в селе Вершинино. В настоящее время пиломатериал готовится, и уже весной 2016 года проведем ремонт ста метров забора», — такой ответ тогда последовал от Сергея Сокола.

Вероятно, это про таких, как глава Зеленополянского сельского совета, сочинили: «Я хозяин своего слова, но не раб! Сам дал — сам взял».

До самого героя данной новости редакции ИА REGNUM дозвониться не удалось. А на официальном сайте Зеленополянского сельского совета новости и информация не обновлялась с 2013 года.