Дорога к кладбищу: главу одного из алтайских сельсоветов уличили во лжи
с. Зеленая Поляна, Алтайский край, 16 ноября, 2015, 13:32 — ИА Регнум. Жители алтайского села Зеленая Поляна не стерпели и через местную «районку» указали на явную ложь главы сельсовета Сергея Сокола по поводу ремонта кладбищенской дороги. Подробности изложила редакция газеты «На земле Троицкой».
Жители села прочли в газете информацию о том, что на средства, выделенные на благоустройство кладбищ, в селе Зеленая Поляна проведен частичный ремонт дороги к кладбищу (песчано-гравийной смесью засыпаны две большие ямы), и возмутились.
«…Это неправда! Никто эту дорогу не ремонтировал, ямы как были, так и остались, а их действительно надо было бы засыпать. Хотелось бы все же знать: почему не было ремонта дороги к кладбищу, если это планировалось?» — говорится в письме, поступившем в редакцию из села Зеленая Поляна.
И главе Зеленополянского сельского совета пришлось оправдываться.
«На тот момент, когда корреспондент районной газеты задала мне вопрос о том, какие работы сделаны в плане ремонта кладбищ, я действительно ответил, что на выделенные деньги проведен ремонт двух ям на дороге, ведущей к кладбищу в селе Зеленая Поляна. Тем более что работы уже были начаты, одна яма засыпана, и я был уверен, что все будет сделано согласно намеченному плану. Однако позже пришлось внести коррективы и часть средств перебросить на приобретение штакетника и прожилин для ремонта изгороди на кладбище в селе Вершинино. В настоящее время пиломатериал готовится, и уже весной 2016 года проведем ремонт ста метров забора», — такой ответ тогда последовал от Сергея Сокола.
Вероятно, это про таких, как глава Зеленополянского сельского совета, сочинили: «Я хозяин своего слова, но не раб! Сам дал — сам взял».
До самого героя данной новости редакции ИА REGNUM дозвониться не удалось. А на официальном сайте Зеленополянского сельского совета новости и информация не обновлялась с 2013 года.