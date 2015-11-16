Томск, 16 ноября, 2015, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня стало известно, что житель Томска в возрасте 22-х лет, разочарованной в супружеских отношениях между людьми, решил жениться на пицце. Об этом сообщил местный интернет-портал «Новости в Томске».

vk.com/tomskvkurse Романтическая прогулка

Молодой человек, фото с женитьбы которого теперь «разлетелись» по сети, как горячие пирожки, поделился, что, общаясь со своими друзьями, половина которых жалуется на семейные узы, а вторая половина которых жалуется на отсутствие брака, решил, что любовь меду людьми — слишком сложная и непредсказуемая штука. Зато любовь к еде, в данном случае — к пицце, вечна, заявил прославившийся томич.

«Пицца не отвергнет и не предаст, а я ее действительно и искренне люблю», — объяснил молодой человек.

Отметим, что, к сожалению или к счастью, 22-летнего мечтателя в ЗАГС так и не пустили, однако торжественная церемония бракосочетания первого в мире супружеского союза человека и пиццы состоялась в кафе. Помогла организовать торжество компания, на пицце которой решил жениться герой соцсетей.

«Когда мы узнали, что парень решил узаконить отношения именно с нашей пиццей, мы были в полном восторге и с радостью согласились провести праздничную церемонию. Вот это настоящая любовь!», — цитирует издание представителей компании MakeLovePizza.

Однако на одной лишь церемонии «бракосочетания» торжество не могло закончиться. Когда молодые послушали вальс Мендельсона и получили документ на подобие свидетельства о браке, они отправились в романтическую прогулку по городу. А возле здания компании-производителя пиццы их ждал сюрприз: пытающее огнем сердце

ИА REGNUM напоминает, этот случай необычной женитьбы далеко не первый. Так, 9 ноября стало известно, что 28-летний китаец, больной онкологическим заболевание, чтобы не оставлять после своей смерти настоящую вдову, взял в жены секс-куклу, сообщало The Daily Telegraph.

Перед фотосессией «супругов» манекену сделали свадебную прическу, макияж, нарядили в длинное белое платье, а сам жених был одет в смокинг. Стоит отметить, что китайские пользователи, в основном негативно отзывались о таком поступки мужчины, называя его показным и неподобающим.