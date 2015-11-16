Калуга, 16 ноября, 2015, 13:23 — ИА Регнум. 11 исковых заявлений на общую сумму свыше 16 млн рублей предъявлено в суд калужскими прокурорами за 9 месяцев этого года в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции.

today.29ru.net 11 исковых заявлений на общую сумму свыше 16 млн рублей предъявлено в суд калужскими прокурорами в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции

Об этом 16 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области Павел Гильдиков.

Так, Обнинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «УК МК», признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено судом, руководитель общества путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, выделенных из местного бюджета в размере свыше 1 млн рублей, на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов в городе Обнинске. В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен. Прокурор Обнинска предъявил в суд иск о взыскании с бывшего генерального директора ООО «УК МК» оставшейся части ущерба, причиненного преступлением, в размере свыше 350 тысяч рублей. Требования прокурора судом удовлетворены.

Прокурор Юхновского района направил в Дзержинский районный суд исковое заявление о признании недействительной записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированном праве собственности жителя Брянской области на земельный участок и аннулировании записи. Установлено, что он в 2011 году на основании выписки из похозяйственной книги, содержащей заведомо ложные сведения о принадлежности ему земельного участка площадью 0,15 га, кадастровой стоимостью 163 тысячи рублей, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок в Юхновском отделе Управления Росреестра по Калужской области. Требования прокурора судом удовлетворены, земельный участок возвращен в собственность муниципального образования. Аналогичные факты выявлены в Дзержинском, Износковском, Малоярославецком районах.

Прокурор Тарусского района предъявил в суд исковое заявление о взыскании с бывшего главы администрации сельского поселения «Село Некрасово», признанного судом виновными в получении взятки в виде денежных средств в размере 640 тысяч рублей, полученных в качестве взятки. Исковые требования прокуроров судом удовлетворены в полном объеме.