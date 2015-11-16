Екатеринбург, 16 ноября, 2015, 13:00 — ИА Регнум. По данным Свердловскстата, физические объемы промышленного производства показывают уверенную положительную динамику: в октябре 2015 года прирост к уровню сентября составил 15,8 процентов.

hillman100.bokerb.com Градирни на территории Верх-Исетского металлургического завода (ВИЗ)

Как отметили специалисты министерства промышленности и науки Свердловской области, рост промпроизводства обусловлен несколькими основными факторами: выполнением гособоронзаказа, утверждением планов работы предприятий на следующий год, в том числе, с условием заключения новых контрактов с партнерами, а также сезонным всплеском спроса на продукцию.

Положительную динамику показали обрабатывающие производства — прирост составил 21,5 процентов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 7,3 процента. В обрабатывающих отраслях в октябре 2015 года наибольший рост наблюдался в следующих отраслях: в производстве машин и оборудования — в 1,9 раза к уровню сентября 2015 года, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 20,2 процента, транспортных средств и оборудования — на 8,2 процента, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности — на 8,1 процент, в химическом — на 5,1 процент, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — на 2,1 процента, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 1,5 процента, в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак — на 0,6 процентов.

Органы госстатистики отмечают, что в обрабатывающих производствах в январе-октябре 2015 года по сравнению с уровнем соответствующего периода 2014 года наблюдался рост физического объема производства: в химическом производстве — на 7,8 процентов, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 6,1 процент, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — на 5,1 процента, в производстве машин и оборудовании — на 0,2 процента.