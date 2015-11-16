Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2015, 12:59 — ИА Регнум. Завтра, 17 ноября, на ростовском стадионе «Олимп-2» состоится товарищеский матч по футболу между сборными России и Хорватии. В связи с этим в городе будут предприняты дополнительные меры безопасности. Так, футбольных фанатов просят приходить на игру без крупногабаритных сумок и рюкзаков, а добираться советуют на общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

«С целью повышения мер безопасности въезд личного транспорта на территорию стадиона и расположенных поблизости автостоянок будет закрыт», — дополнили в пресс-службе ФК «Ростов». Прибыть на стадион желто-синие рекомендуют за час до начала игры. Перед началом встречи творческие коллективы выступят с номерами. Концертная программа рассчитана как раз на час.

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону информирует о том, что с 18:00 по 19:00 и с 20:30 по 21:30 движение транспортных средств по проспекту Шолохова на участке от ул. 14-я линия до пл. Октябрьская будет закрыто.

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Товарищеский матч Россия — Хорватия перенесен из Краснодара в Ростов

Добавим, что сборная России уже приступила к тренировке на ростовском стадионе. В стане сборной России и защитник дружины Курбана Бердыева (главный тренер ФК «Ростов» — прим. ИА REGNUM) Иван Новосельцев. Он выразил надежду, что выйдет на поле и поможет команде в борьбе с соперником.

Напомним, что в связи с серией терактов в Париже правоохранительные органы донской столицы перешли на усиленный вариант несения службы, особенно в местах массового пребывания людей. Горожан призывают быть бдительными.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия терактов во французской столице произошла в ночь на 14 ноября. Официально подтверждена гибель 129 человек. Свыше 350 граждан пострадали, состояние около сотни из них оценивается медиками как критическое. Во Франции был объявлен трехдневный траур, введено чрезвычайное положение ориентировочно на три месяца.