Чебоксары, 16 ноября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии на минувшей неделе жертвами преступлений стали дети. Один из чебоксарцев подозревается в убийстве собственной дочери, а жителя Новочебоксарска подозревают в развратных действиях в отношении детей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ИА REGNUM Одно из преступлений произошло на детской площадке

Следствие считает, что убийство произошло вечером 15 ноября 2015 года в Чебоксарах. «Подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей двухлетней дочерью, в ходе которой избил ее, после чего задушил, сдавив руками шею», — говорят в следственном управлении. В результате девочка скончалась.

На допросе злоумышленник пояснил мотивы содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В отношении него возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетней»). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об аресте. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Новочебоксарске задержан 57-летний житель, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, подозреваемый у одного из домов по улице Советской приспустил штаны перед 12-летними детьми, игравшими на детской площадке.

Отметим, что это уже шестой ребёнок в Чувашии, погибший с начала года. Из них трое детей — предположительно, собственными родителями, в трёх случаях подозреваемые находились на момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

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