Разврат и убийство: преступления против детей в Чувашии
Чебоксары, 16 ноября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии на минувшей неделе жертвами преступлений стали дети. Один из чебоксарцев подозревается в убийстве собственной дочери, а жителя Новочебоксарска подозревают в развратных действиях в отношении детей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
Следствие считает, что убийство произошло вечером 15 ноября 2015 года в Чебоксарах. «Подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей двухлетней дочерью, в ходе которой избил ее, после чего задушил, сдавив руками шею», — говорят в следственном управлении. В результате девочка скончалась.
На допросе злоумышленник пояснил мотивы содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В отношении него возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетней»). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об аресте. Обстоятельства происшествия выясняются.
В Новочебоксарске задержан 57-летний житель, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, подозреваемый у одного из домов по улице Советской приспустил штаны перед 12-летними детьми, игравшими на детской площадке.
Отметим, что это уже шестой ребёнок в Чувашии, погибший с начала года. Из них трое детей — предположительно, собственными родителями, в трёх случаях подозреваемые находились на момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
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