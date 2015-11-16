Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия представила Международному валютному фонду (МВФ) новое предложение по урегулированию спора о долге Украины по выкупленным ранее РФ облигациям общей стоимостью $3 млрд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Силуанов

По его словам, новое предложение будет интересно Киеву, однако раскрывать подробности министр не стал. Силуанов подчеркнул, что от украинской стороны пока предложений, способных заинтересовать Россию, пока не поступало.

«Мы с украинскими партнерами не переговаривались на этот счет, поскольку от украинских коллег пока не было каких-то предложений, отличающихся от урегулирования долга перед коммерческими кредиторами», — сказал Силуанов.

Он отметил, что Москва считает неприемлемым говорить о реструктуризации аналогично коммерческим кредиторам. Переговоры между Россией, МВФ и Украиной продолжаются.