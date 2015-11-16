Силуанов: РФ сделала МВФ и Киеву интересное предложение по долгу в $3 млрд
Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия представила Международному валютному фонду (МВФ) новое предложение по урегулированию спора о долге Украины по выкупленным ранее РФ облигациям общей стоимостью $3 млрд.
По его словам, новое предложение будет интересно Киеву, однако раскрывать подробности министр не стал. Силуанов подчеркнул, что от украинской стороны пока предложений, способных заинтересовать Россию, пока не поступало.
«Мы с украинскими партнерами не переговаривались на этот счет, поскольку от украинских коллег пока не было каких-то предложений, отличающихся от урегулирования долга перед коммерческими кредиторами», — сказал Силуанов.
Он отметил, что Москва считает неприемлемым говорить о реструктуризации аналогично коммерческим кредиторам. Переговоры между Россией, МВФ и Украиной продолжаются.