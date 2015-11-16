Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 12:36 — ИА Регнум. На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, состоявшейся 16 ноября в Анталье (Турция), глава России заявил, что борьба с терроризмом будет успешной при условии объединения усилий.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Дэвида Кэмерона

Необходимость объединения в противостоянии терроризму подтверждается недавними трагическими событиями в Париже. «Последние трагические события во Франции говорят о том, что мы вынуждены — давно пора было это сделать — объединить усилия в борьбе с этим злом»,— сказал Путин.

Глава РФ оценил отношения между Россией и Францией как переживающие не лучшие времена. Но в дальнейшем они могут наладиться, если приложить к этому усилия. «Мне кажется, есть необходимость проанализировать то, что было сделано в предыдущее время, посмотреть в будущее и наметить конкретные планы развития», — сказал он.

Кэмерон выразил соболезнования гражданам России по поводу трагической гибели людей в авиакатастрофе самолёта А-321 над Синаем. Он назвал гибель пассажиров самолёта большой утратой.

Премьер-министр Великобритании согласился с Путиным: усилия двух стран должны быть объединены ради победы над террористическим злом. «Мы встречаемся после ужасных трагических событий в Париже, и, как вы сказали, мы должны работать вместе, чтобы бороться с терроризмом», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама сделали совместное дипломатическое предложение российскому коллеге Владимиру Путину, в котором западные лидеры просят президента РФ поддержать их усилия в борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

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