Калининград, 16 ноября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. В минувшие выходные сотни калининградцев в гидрокостюмах устроили массовый заход в Балтийское море в поисках янтаря. Штормовой ветер в регионе поднял со дна Балтики целые пласты янтаросодержащих водорослей, чем и воспользовались ловцы поделочного камня.

vk.com (группа «Клуб любителей ловли янтаря г. Калининграда») Янтарная лихорадка в Калининградской области

Эпицентром поисков стали берег в районе посёлка Мечниково у католического креста Святого Адальберта, уточняет корреспондент ИА REGNUM.

Участники ловли описали своё мероприятие в социальных сетях так: «Народу больше, чем в пляжный сезон», «Там все так увлечены ловлей, что хоть бомба упади, никто не заметит», «Пятно подходит на определённое время в каком-нибудь месте. Потом его относит обратно в море. Поэтому и толпа в одном месте. Кто первый успел увидеть и залезть, тот и взял хоть что-то. Остальные мимо».

Многие из ловцов были недовольны вниманием прессы к «янтарной лихорадке»: «Бить их надо дубинами за такие новости!!! На следующем бросе ещё +500 человек наедет».

Одновременно свою акцию устроила полиция, которая, прибыв на квадроциклах, начала массово штрафовать водителей за незаконный въезд на территорию дюн и побережья Балтийского моря. На десятки правонарушителей были составлены протоколы по ст. 45 КоАП Калининградской области «Неисполнение муниципальных правовых актов». Штраф достигал 5000 рублей.