Киев, 16 ноября, 2015, 12:27 — ИА Регнум. На территории Луганщины прекратили деятельность 12 внутренних блокпостов, что существенно облегчит передвижение местных жителей на территорию Украины.

obozrevatel.ua Блокпост

С таким заявлением 16 ноября выступил назначенный Киевом т.н. «глава Луганской областной военно-гражданской администрации» Георгий Тука, передает корреспондент ИА REGNUM.

«После изучения предложений от местного населения и соответствующих совещаний с представителями всех ведомств в области была прекращена деятельность 12 внутренних блокпостов МВД», — сообщил Тука.

По его словам, блокпосты не выполняли возложенные на них функции. «В последнее время они (блокпосты) лишь создавали очереди и условия для коррупционных действий. Надеюсь, луганчане уже почувствовали эти изменения», — отмечает Тука.

Напомним, 11 ноября Тука заявил, что не будет закрывать пункт пропуска в Станице Луганской, несмотря на ухудшение военной ситуации. Ежедневно этим пунктом пользуется около 1,8 тыс. человек.