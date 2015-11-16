Вашингтон, 16 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. «Я твой отец… Нет, нет, я твой отец», — цитируют Дарта Вейдера двое мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, кормя своего приемного сына супом. Так начинается рекламный ролик компании — производителя консервированных супов Campbell’s. Как пишет издание Metro, некоторые зрители разглядели в ролике пропаганду гомосексуализма.

www.facebook.com Столкновение идеалов

В видео, опубликованном еще в октябре на канале на YouTube компании, сняли рекламу специальной серии супов от Campbell’s, посвященной «Звездным войнам».

На своей странице в Facebook одна из просмотревших рекламу Джесс Хикс пожаловалась, что этот ролик — гомосексуальная пропаганда. Женщина написала, что в рекламе нужно продвигать суп, а не секс между мужчинами. По ее мнению, жизнь мальчика должна быть ужасна, потому что ему, должно быть, нелегко рассказывать в школе, что у него два папы.

Однако представители Campbell’s, модерирующие группу компании в соцсети, не растерялись и ответили в грубом тоне:

«Джесс, вероятно, гораздо тяжелее ему было бы сказать, что он имеет какое-либо отношение к вам».

После этого сообщения в Facebook завязалась дискуссия между пользователями и модераторами сообщества Campbell’s. Хикс заявила, что обязательно пожалуется на возмутительный, по ее мнению, ролик, но при этом неизвестно, будет ли она добиваться запрета скандальной рекламы через суд.

Отметим, что пользователи имеют разные точки зрения по поводу этого рекламного ролика. Например, один из комментаторов под видео на YouTube поделился:

«Я люблю смотреть такие записи, где показывают различные семьи в естественной обстановке. Не все семьи состоят из мужчины, женщины и их детей. Семья может быть разной. Вместо того, чтобы испытывать ненависть и считать себя в праве судить, надо быть терпимыми и принимать это».

Другой пользователь отметил, что не согласен с такой позицией, и это видео — худшее, что он когда-либо видел, а вся эта ситуация вызывает у него недоумение и нежелание принимать такую «нормальность».