Иваново, 16 ноября, 2015, 11:54 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Павел Коньков 13 ноября провел рабочую встречу с начальником Северной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергеем Кобзевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона. Центральный вопрос встречи — организация ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту Иваново — Москва — Иваново через Ковров Владимирской области.

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Так, ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» представила предварительно разработанный маршрут проезда с отправлением из Иванова ориентировочно в 5:45 и пересадкой на скоростной пассажирский поезд № 703 «Стриж» Нижний Новгород — Москва. На встрече Павел Коньков обратился с просьбой о сокращении времени ожидания пассажиров при пересадке на скоростной поезд в Коврове — промежуточном пункте маршрута. Представители РЖД заверили губернатора Ивановской области, что детально проработают возможные варианты.

Во встрече также принимали участие заместители начальника Северной железной дороги Олег Васютенко и Василий Катькин, гендиректор ОАО «Северная пригородная пассажирская компания"Александр Докукин.

В пресс-службе уточнили, что на мероприятии были также подняты вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, организации пригородных пассажирских перевозок и тарифной политики компании.