Вильнюс, 16 ноября, 2015, 11:52 — ИА Регнум. После совершенных в Париже терактов, премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс обсудил ситуацию в области безопасности с министром внутренних дел Саулюсом Сквернялисом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в правительстве Литвы.

15min.lt Литовская граница

Глава правительства отметил, что необходимо поднимать вопрос об укреплении внешней границы ЕС, обращаясь к ответственным за это учреждениям стран ЕС и на общеевропейском уровне. Премьер также попросил обеспечить все необходимые меры для защиты границ Литвы. Министр внутренних дел отметил, что такие инициативы будут предприняты.

«Мы строго осуждаем теракты, никакие политические цели не могут оправдываться терроризмом, против которого борьба будет идти всевозможными средствами. Необходимо укреплять защиту внешней границы ЕС, этот вопрос точно будет поднят на международном уровне, чтобы в ЕС не попадали лица без документов, лица, возможно, принадлежащие террористическим группировкам. Литва в свою очередь увеличит внимание и к внутреннему контролю границы» — сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате атак ИГИЛ в ночь с 13 на 14 ноября погибли 129 человек, 352 — получили ранения разной степени тяжести, из них 99 человек находятся в критическом состоянии. Во Франции объявлен трёхдневный национальный траур.