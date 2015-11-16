Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Картины разных жанров покажут с 16 по 22 ноября на Международном фестивале христианского кино «Невский благовест» в Санкт-Петербурге, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в оргкомитете фестиваля и отделе по связям с религиозными объединениями администрации Петербурга.

dsbw.ru Витраж протестантской церкви XV века

В 2015 году кинофестиваль, который проходит уже в девятый раз, посвящен сразу двум памятным событиям текущего года — 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе фестиваля будут представлены две специальные программы: «Подвижники» — в нее войдут фильмы о людях, посвятивших свою жизнь служению Богу, стране и другим людям; и «Без срока давности» — фильмы о Великой Отечественной войне и о том, как война отзывается в жизни современного человека.

Под девизом «Кино в руинах» в здании полуразрушенной лютеранской церкви Святой Анны «Анненкирхе» на Кирочной улице назначены специальные показы короткометражного игрового, документального и анимационного кино. В рамках фестиваля также состоится несколько кинематографических вечеров, творческих встреч, откроется фотовыставка.

Торжественное открытие фестиваля «Невский Благовест» пройдет сегодня в 19:00 в концертно-выставочном зале «Смольный собор». В нем примут участие наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий, представители других христианских церквей, деятели культуры и искусства.

В программе открытия — концерт хоровой музыки и показ фильма «Семьдесят по лавкам» режиссера Анны Афанасенко. Закроется фестиваль 22 ноября в духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры показом фильма «Святой Иоанн Кронштадтский».

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фестиваль «Невский Благовест» основан в 2007 году В нем участвуют: Русская Православная Церковь, Армянская Апостольская Церковь, Римско-Католическая Церковь, Евангелическо-Лютеранская Церковь и Евангелическо — Лютеранская Церковь Ингрии.