Барнаул, 16 ноября, 2015, 11:19 — ИА Регнум. Барнаул испытывает острую нехватку средств на расселение жильцов аварийных домов. Между тем ЧП продолжаются.

Яндекс-карты в дом по Смирнова, 79 в Барнауле пошел трещинами

Опасная трещина

Сегодняшней ночью пришлось срочно эвакуировать жильцов третьего подъезда, проживающих в доме по улице Смирнова, 79. В двухэтажном жилом доме образовалась опасная трещина. Жители 12 квартир в настоящее время размещены преимущественно у родственников. Силами работников полиции организована охрана имущества жильцов подъезда — информирует пресс-служба барнаульской мэрии.

О дальнейшей судьбе дома пока ничего не сообщается. Побывавшие на месте специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы и городского жилищно-коммунального комитета план необходимых действий пока не обнародовали.

Следственные органы по данному ЧП уже инициировали доследственную проверку на наличие признаков халатности в действиях должностных лиц администрации и управляющей компании. Об этом сообщается на сайта СКР.

Аварийный? Сносите!

Между тем очевидно, что проблема с расселением жильцов аварийных домов в Барнауле стоит весьма остро. К примеру, в случае с домом по улице Главная, 6 его жильцов еще и наказали за то, что не снесли «в разумные сроки» опасное строение. Об этом случае ИА REGNUM рассказала юрист Мария Доценко.

«Данный дом еще в 2013 году был признан аварийным. Однако расселять его никто не собирается. Согласно распоряжения администрации Барнаула, жильцы должны были сами за свой счет снести свой дом. При этом земельный участок, находящийся под аварийным домом, уже изъят администрацией. А несчастные жильцы просто брошены на произвол судьбы. Обращения в различные инстанции города не привели к положительному результату. В октябре 2015 г. прокуратурой города Барнаула по факту бездействия администрации города Барнаула внесено представление об устранении нарушений норм жилищного законодательства. Однако реальная картина не изменилась. В итоге несколько десятков барнаульцев вынуждены зимовать в крайне неблагоприятных условиях и каждый день подвергать свою жизнь опасности», — пояснила юрист Мария Доценко.

Власти Барнаула в запросе ИА REGNUM подтвердили, что данный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Также было заявлено, что изъятие земли под ним произведено на законных основаниях.

«В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации признание в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе в разумный срок. В связи с тем, что собственниками в установленный срок не исполнены требования о сносе аварийного дома, администрацией города принято постановления об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Главной, 6», — говорится в пояснении заместителя председателя жилищного комитета Владимира Сбитнева.

Что же касается расселения жителей с Главной, 6, то, как следует из ответа чиновника, все упирается в отсутствие средств.

«Постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2015 № 178 утверждена краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013−2017 годы. В указанную программу могут быть включены дома, признанные аварийными и подлежащими сносу только до 01.01.2012, так как данные ограничения прописаны в Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Учитывая, что денежных средств на расселение жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2012, из федерального и краевого бюджетов не выделяется, а в бюджете города на 2015 год на расселение аварийного жилого дома № 6 по ул. Главной не предусмотрено, расселить жителей в настоящее время не представляется возможным», — пояснил ИА REGNUM Владимир Сбитнев.

По его словам, в настоящее время администрацией города изыскиваются денежные средства для приобретения иных неаварийных жилых помещений. Они необходимы для расселения нанимателей жилых помещений в аварийном доме либо возмещения стоимости изымаемых жилых помещений их собственникам в аварийном доме.

Юрист Мария Доценко проинформировала, что намерена защищать интересы жителей дома в суде, первый иск уже поступил в судопроизводство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением домов происходили в Барнауле и ранее. В июле 2013 года рухнула фронтальная стена жилого трехэтажного кирпичного дома по улице Эмилии Алексеевой, № 33. В результате погибли двое жителей.