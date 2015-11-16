Грозный, 16 ноября, 2015, 11:13 — ИА Регнум. В рядах ИГИЛ в настоящее время находятся 480 выходцев из Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с представителями оппозиционного Комитета национального примирения Сирии. Около 200 чеченцев, по словам Кадырова, уже стали жертвами преступной войны, которую ведет на территории этой ближневосточной страны террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России.

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«На сегодняшний день мы вернули 47 молодых людей, которые обманным путем были втянуты в ряды этой группировки. Если бы наше духовенство не вело целенаправленную работу, то не только чеченцев, но и представителей других регионов Кавказа, воюющих на стороне террористов, было бы тысячи», — приводит слова чеченского лидера телеканал НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров встретился с представителями так называемой внутренней оппозиции Сирийской Арабской Республики, которые посетили Чечню в минувшие выходные. На встрече чеченский лидер заявил, что для того чтобы в Сирии воцарился мир, народ этой страны сам должен сплотиться и дать отпор своим врагам. При этом Кадыров напомнил, что в Чечне против России воевали террористы из 51 страны, и России не помогало в этой борьбе ни одно государство.

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