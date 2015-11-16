Калуга, 16 ноября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября утром на 274-м километре автотрассы М3 «Украина» в Думиничском районе произошло столкновение двух транспортных средств: фуры «МАН» и легковушки «Шевроле», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области. В результате дорожного происшествия, находившиеся в «Шевроле» иностранцы погибли

По предварительным данным, регионального ГИБДД водитель легковой иномарки не справился с управлением и автомобиль оказался на встречной полосе. Затем легковушка ударилась об отбойник и ее отбросило на грузовую фуру. В результате дорожного происшествия, находившиеся в «Шевроле» иностранные граждане погибли. Один из них умер в больнице, четверо скончались на месте ДТП.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление ГИБДД по Калужской области, за 10 месяцев 2015 года на калужских автодорогах произошло 1674 ДТП в которых погибли 215 и были ранены 2205 человек.