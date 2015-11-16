Москва, 16 ноября, 2015, 11:07 — ИА Регнум. В воскресенье, 15 ноября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время обращения, посвященного серии терактов в Париже, заявил, что виной усиления глобального терроризма стала Россия. В связи с этим вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин лаконично и с иронией прокомментировал эти слова премьера, вспомнив, строчку из советской военной песни «На поле танки грохотали».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай (фрагмент).Карикатура

«…а молодого командира несли с пробитой головой…», — написал Рогозин в своем официальном микроблоге в Twitter в ответ на заявления Яценюка.

Ранее ИА REGNUM передавало, премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что именно из-за «агрессивной геополитики России» глобальный терроризм стал возможен. Кроме прочего, политик обвинил РФ, сказав, что политика России в отношении Украины «спровоцировала обострение мировой террористической угрозы».

Так, по словам Яценюка, «аннексия Крыма, оккупация Донбасса, угрозы силой, которые делает Кремль» — все это спровоцировало терроризм по всему миру. Сама внешняя политика России — «это часть мирового терроризма: Россия посягнула на независимость украинского народа, показав свою террористическую суть. Поэтому с Россией нельзя вступать в диалог», отметил премьер.

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