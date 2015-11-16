Москва, 16 ноября, 2015, 11:01 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий взимание платы с машин массой более 12 тонн, внесли в Госдуму депутаты во главе с главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Вступивший в силу закон предусматривает легальное движение транспортных средств только после внесения предоплаты, однако, по мнению авторов, это обременительное требование.

oregonlive.com Грузовики на трассе

Законопроект предусматривает возможность оплаты проезда после окончания движения соответствующего транспортного средства.

Кроме этого, за проезд без внесения платы введены штрафные санкции (40 тыс. рублей для индивидуального предпринимателя и 450 тыс. рублей для юридического лица), размер которых совершенно не соответствует масштабу правонарушения. Так, неуплаченная плата за 1 день проезда по федеральным дорогам одного грузовика оценивается примерно в 1 тыс. рублей.

Авторы полагают, что размер штрафа должен соответствовать уровню 10 тыс. рублей, в противном случае, учитывая преобладающее число в автомобильной отрасли субъектов малого и среднего бизнеса, указанные размеры наказаний приведут к их неминуемому банкротству и масштабным социальным последствиям.

Помимо этого, поскольку предполагается осуществлять контроль за движением грузовиков различными средствами контроля во множественном количестве — дорожными порталами (рамки) в количестве 481 единицы и автомобилями мобильного контроля в количестве 100 единиц, велика вероятность многократной фиксации «повторного нарушения» при выполнении перевозчиком одной перевозки и, соответственно, применения к нему в данном случае многократных штрафных санкций.

Отрицательный пример такого применения законодательства уже имеется — при проезде по МКАД под несколькими камерами фотовидеофиксации за каждую камеру взимается штраф в размере 5000 рублей, указали парламентарии. В связи с этим они считают необходимым исключить повторную фиксацию правонарушения в один и тот же день.

Читайте также: На всех федеральных трассах России запущена система «Платон»

Самое главное, к настоящему времени не установлено правовое равенство отечественных и иностранных перевозчиков на территории России. Создан механизм привлечения к ответственности российских перевозчиков, однако полностью отсутствует законодательное обеспечение и механизм наказания за аналогичные нарушения иностранных перевозчиков. В сложившихся условиях иностранные автомобилисты смогут безнаказанно уклониться от внесения платы за проезд, и ее введение еще более подорвет позиции отечественного транспортного бизнеса на рынке международных автоперевозок.

Введение ряда уточнений в Кодекс об административных правонарушениях, предлагаемое законопроектом, устанавливает равноправие отечественных и иностранных перевозчиков, указали депутаты.