Чебоксары, 16 ноября, 2015, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии сотрудники миграционной службы оштрафовали за нарушение законодательства шведских музыкантов, которые ездили по городам страны с концертами. Ранее они выступали в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве и планировали дать концерт в Казани, сообщили ИА REGNUM в управлении ФМС по Чувашии.

ИА REGNUM Сочи. Музыканты одной из стран Латинской Америки

Внимание сотрудников миграционной службы музыканты привлекли во время проверки документов пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Казань. «Они были неординарной внешности», — говорят в ведомстве. При проверке документов было установлено, что это граждане Швеции, въехавшие в Россию с целью туризма. «Однако в ходе беседы молодые люди рассказали, что являются рок-музыкантами и едут с концертом в город Казань», — сообщили в УФМС. До этого они уже выступали с концертами в Санкт-Петербурге, Вологде и Москве.

За несоответствие цели въезда в страну и с учетом того, что ранее к административной ответственности данные граждане не привлекались, каждому нарушителю назначено административное наказание в виде 2 тыс. рублей штрафа.

Напомним, летом 2015 года в Новочебоксарске были задержаны четверых иностранных граждан одного из государств Южной Америки, которые исполняли национальные песни и продавали сувенирную продукцию на остановке общественного транспорта. Их привлекли к ответственности трудовую деятельность на территории России без разрешительных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении: двое из них оштрафованы на 2 тыс. рублей, двое других получили 6 тыс. рублей штрафа с выдворением за пределы страны, так как в июне уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

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Скандал с массовыми выдворениями произошёл в Чувашии осенью 2013 года, когда за незаконную трудовую деятельность были привлечены к ответственности 48 нелегалов из Индии, Марокко, Шри-Ланки и Таджикистана. Иностранные граждане организовали в городе выставку-продажу товаров из Индии, до этого побывав в ряде городов России. Скандальное и резонансное дело получило федеральную огласку.

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