Иваново, 16 ноября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. В Ивановской области ведутся переговоры о смене авиаперевозчика. Детали перелетов обсудили губернатор региона Павел Коньков и представители авиакомпании Red Wings. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области Ивановский аэропорт намерен сменить авиаперевозчика

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время рассматривается возможность организации силами перевозчика субсидируемых межрегиональных рейсов из Иванова в Москву и Санкт-Петербург. Регулярность перелетов — три раза в неделю. В летний сезон компания предлагает южные направления — Сочи и Симферополь.

Red Wings эксплуатирует воздушные суда отечественного производства, среди них — самолеты ТУ-204 и Sukhoi Superjet 100. На суперджете предлагается осуществлять перевозки из ивановского аэропорта. По словам представителей авиаперевозчика, одним из преимуществ авиакомпании являются стыковочные рейсы с южными и восточными российскими направлениями.

Как прокомментировал Павел Коньков, окончательного решения пока не принято, но предложением компании в регионе заинтересованы. Авиакомпания предлагает российские самолеты вместимостью 93 и 210 человек, что дает возможность маневров при увеличении пассажиропотока.

В ходе встречи стороны также обсудили стоимость билетов. Так, тарифы на перевозки, по предварительной информации, составят от 2,5 тыс. рублей в Москву, от 3,5 тыс. рублей — в Санкт-Петербург, от 5 тыс. рублей — в Сочи и Симферополь.