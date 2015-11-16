Вашингтон, 16 ноября, 2015, 10:33 — ИА Регнум. Цены на черное золото демонстрируют положительную динамику на фоне сообщений о снижении числа работающих буровых установок в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 16 ноября.

minval.az Нефть

Так, по состоянию на 9:30 мск стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures Europe повысилась на 0,75%, до отметки в $44,80.

Стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX повышалась на 0,55%, составив $40,97 за баррель.