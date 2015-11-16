Париж, 16 ноября, 2015, 10:19 — ИА Регнум. Акции азиатских компаний опустились на самую низкую за шесть недель отметку, а валюты развивающихся рынков ослабли на фоне стремлений инвесторов к стабильности доллара после терактов в Париже, сообщает Reuters.

investlife.ru Фондовый рынок

Фондовый индекс MSCI упал почти на 1,5% — это самое крупное падение с 29 сентября. Индекс Nikkei опустился на 1,1%, почти сведя на нет рост на прошлой неделе. По данным, опубликованным до открытия Токийского фондового рынка, Япония вновь опустилась в рецессию июля-сентября.

По ожиданиям финансовых букмекеров, британский индекс FTSE 100 откроет торги снижением на 0.70%, немецкий DAX понизится на 1,3%, а французский CAC упадет на 2.2−2.3%.

Финансовые биржи Франции откроют торги 16 ноября в обычном режиме, однако для персонала будут приняты особые меры безопасности, заявили на фондовой бирже Euronext.