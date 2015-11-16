Анкара, 16 ноября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты в Шарм-эль-Шейх (Египет) до 30 ноября, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

airbus.com Turkish Airlines

По данным авиакомпании, рейсы прекращены в связи с проблемами в обеспечении безопасности. Ранее Turkish Airlines направила в аэропорт Шарм-эль-Шейха своих экспертов для оценки текущей ситуации с безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом полеты в Египет запретили многие страны, в том числе Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия, Казахстан.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 ноября распорядился прекратить авиационное сообщение с Египтом. Всем российским авиакомпаниям запрещено совершать рейсы в эту страну.

На такие беспрецедентные меры Россия и другие страны пошли после крупнейшей за всю историю советской и российской авиации авиакатастрофы: 31 октября на Синайском полуострове в Египте разбился российский пассажирский самолет AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 224 человека, все они погибли.