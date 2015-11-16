Чебоксары, 16 ноября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Россия из-за допингового скандала лишается права проведения двух крупных международных соревнований: командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2016 года в Чебоксарах и чемпионата мира среди юниоров 2016 года в Казани, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

cap.ru «Кросс наций» в Чебоксарах. Фото с сайта Минспорта Чувашии

Накануне скандала Чебоксары посетила оценочная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций, возглавляемая организационным делегатом, мексиканцем Цезарем Морено Браво. Комиссия оценивала готовность столицы Чувашии к проведению в мае будущего года командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, до приезда делегации в городе завершилась работа по ремонту трассы соревнования. «Я уверен, что все здесь будет хорошо, все работы будут сделаны вовремя», — заявлял журналистам Цезарь Морено Браво, подводя итоги визита.

В 2015 году Чебоксары уже принимали командный чемпионат Европы (суперлига) по легкой атлетике. Столица Чувашии также завоевала право проведения Кубков мира по спортивной ходьбе 2016 и 2018 годах. В 2003 и 2008 годах в Чувашии были разыграны Кубки Европы и мира по спортивной ходьбе.

Напомним, Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) принято решение приостановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе организации и отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Связно это с докладом Всемирного антидопингового агентства о применении допинга в России, где сообщалось о систематических нарушениях антидопингового регламента. На сколько именно российские легкоатлеты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IAAF, не определено. Это гипотетически делает невозможным участие российской легкоатлетической сборной в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Помимо этого, для Чувашии допинговый скандал обернулся отстранением от соревнований в сайтамском марафоне в Японии спортсменки Татьяны Архиповой. Напомним, чувашская легкоатлетка в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завоевала бронзовую медаль в женском марафоне, установив личный рекорд (2 часа 23 минуты 29 секунд). Это третья олимпийская награда россиян за всю историю существования женского марафона как олимпийского вида спорта. Предыдущие две — золотую в 1992 году в Барселоне и серебряную в 1996 году в Атланте — также выиграла представительница Чувашии Валентина Егорова, и она тоже — воспитанница Михаила Кузнецова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основными кандидатами в сборную России на Олимпиаду-2016 являются четверо спортсменов из Чувашии, из них двое легкоатлетов, ранее участвовавшие в Олимпиаде в Лондоне: Татьяна Архипова и Елена Наговицына.