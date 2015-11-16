Анкара, 16 ноября, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудили на полях саммита G20 в Анталье реализацию газового проекта «Турецкий поток», заявил сегодня, 16 ноября, глава министерства энергетики России Александр Новак, который присутствовал на встрече лидеров 2-х стран.

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«Да, действительно обсуждали этот вопрос, — говорит министр. — Договорились, что сейчас, как только будет назначено правительство, мы продолжим вместе с министерством энергетики Турции, с новым министром прорабатывать вопрос по реализации этого проекта», передает «Коммерсантъ».

Комментируя вопрос, обсуждались ли на встрече возможные сроки подписания двустороннего межправительственного соглашения по «Турецкому потоку», Новак уточнил, что Путин и Эрдоган рассматривали более «общие, концептуальные вещи».

«Все понимают, что по срокам — чем быстрее, тем лучше», — добавил глава Минэнерго РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отказа от строительства газопровода «Южный поток» Россия приняла решение о строительстве «Турецкого потока». «Газпром» и турецкая компания Botas заключили меморандум о взаимопонимании по строительству нового газопровода по дну Чёрного моря из России в Турцию, а далее — до границы с Грецией, где может быть создан газовый хаб для потребителей в Южной Европе.

Мощность газопровода, как предполагается, составит 63 млрд кубометров в год, на турецко-греческую границу газопровод выведет до 47 млрд кубометров газа.