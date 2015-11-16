Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 09:51 — ИА Регнум. Общее количество туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Египта с момента введения запрета на полеты пассажиров в эту страну, составило 8111 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы из Египта возвращаются домой

Начиная с 7 ноября, в петербургский аэропорт «Пулково» из Египта прибыло 40 авиарейсов. На них доставлено 6311 взрослых пассажиров, 1710 детей и 90 младенцев.

Ранее общее количество туристов из Петербурга, находившихся в Египте в момент введения запрета на полеты (20:00 6 ноября), оценивалось в 10−12 тысяч человек. Крайним сроком для их полного возвращения домой названо 25 ноября. Скорее всего, все вылетавшие на отдых из Петербурга люди вернуться в «Пулково» еще раньше.

Напомним, по решению российских властей, в целях безопасности туристы летят на родину без багажа, только с ручной кладью. Их сумки и чемоданы доставляются грузовыми бортами в московский аэропорт «Внуково», а также перенаправляются в города, откуда россияне вылетали в Египет.

По данным на 7:00 16 ноября в «Пулково» доставлено 1931 место багажа, выдано на руки 895 чемоданов и сумок. Десять единиц багажа отправлены получателям «Почтой России».