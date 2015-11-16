Париж, 16 ноября, 2015, 09:43 — ИА Регнум. В ночь на 16 ноября во Франции прошли массовые аресты в различных городах, пишет британская Guardian.

bfmtv.com Рейды во Франции

По предварительной информации, аресты прошли в Тулузе, Гренобле, Жёмоне, находящемся на франко-бельгийской границе, а также в пригороде Парижа Бобиньи. В частности, в Тулузе в результате обысков нескольких зданий было найдено оружие.

По имеющимся данным нельзя сказать, были ли рейды, проведенные ранним утром понедельника, связаны с терактами, пишет издание. Отмечается, что проводились они на фоне чрезвычайного положения, объявленного президентом Франции Франсуа Олландом.