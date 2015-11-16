Оттава, 16 ноября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. В понедельник, 16 ноября, российский конькобежец Павел Кулижников установил рекорд мира на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Калгари.

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Спортсмен из РФ преодолел дистанцию за 34 секунды. Второе и третье места заняли представители Канады — Уильям Даттон (34,25) и Алекс Босвер-Лакруа (34,30).

Напомним, что ранее мировой рекорд принадлежал канадцу Джереми Уотерспуну, пробежавшему 500 метров за 34,03 секунды 9 ноября 2007 года в Солт-Лейк-Сити (США).