Москва, 16 ноября, 2015, 09:37 — ИА Регнум. Подводная лодка «Владимир Мономах» успешно запустила две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Булава» 14 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

flot.com К-551 «Владимир Мономах»

Согласно сообщению, пуск ракет прошёл в штатном режиме. Объектом явился полигон Кура на Камчатке: цели успешно поражены.

Как отметили в министерстве обороны, пуск МБР является подтверждением надёжного функционирования всей системы.

Атомная подлодка «Владимир Мономах» — ракетный подводный крейсер, относится к четвертому поколению российских субмарин. Это третье судно проекта 955 «Борей».

В 2015 году это были первые пуски «Булавы». В 2014 аналогичные пуски были проведены в сентябре — ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из акватории Баренцева моря 29 октября 2014 года успешно выполнен пуск баллистической ракеты «Булава».

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