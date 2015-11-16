Сургут, Югра, 16 ноября, 2015, 09:27 — ИА Регнум. В югорском Сургуте сегодня, 16 ноября, состоится отбор кандидатов на пост главы города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе сургутской думы.

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На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Сургута заявилось 15 его жителей. Напомним, кандидатов для голосования будет отбирать конкурсная комиссия из восьми человек: половина — сургутяне, вторая половина — представители региональной власти. От правительства ХМАО в нее вошли заместитель губернатора Алексей Забозлаев, руководитель службы жилищного и строительного контроля региона Кирилл Минулин, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин и глава департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин. Интересы города будут представлять заместитель председателя думы Сургута Олег Сазонов, народный учитель России Валерий Салахов, почетный гражданин города Вера Панасевич, а также лидер Нефтегазстройпрофсоюза в Сургуте Татьяна Зайцева.

Возглавить город на пять лет намерены:

Мигунов Александр Иванович, 1954 года рождения, пенсионер-дачник, председатель ДНТ «Радуга. Попов Дмитрий Валерьевич, 1964 года рождения, нынешний глава Сургута. Зиновьев Никита Викторович, 1990 года рождения, аспирант СурГУ. Дымза Александра Александровна, 1974 года рождения, генеральный директор ООО «Панацея». Дворников Владимир Юрьевич, 1957 года рождения, пенсионер. Кашкаров Александр Николаевич, 1991 года рождения, безработный. Филатов Сергей Иванович, 1970 года рождения, библиотекарь городской библиотеки № 21, по совместительству — тренер отдела спортивной работы БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта». Маркович Андрей Алексеевич, 1987 года рождения, вице-президент общественной организации «Федерация синхронного плавания ХМАО-Югры». Абдуррахманов Вадим Анверович, 1973 года рождения, безработный, выдвинут кандидатом на пост главы от коммунистической партии «Коммунисты России». Кадацкая Жанна Сергеевна, 1976 года рождения, заместитель начальника управления по земельным ресурсам ДИЗО администрации Сургутского района. Марков Евгений Владимирович, 1973 года рождения, депутат думы ХМАО на непостоянной основе, руководитель проекта ООО «Лесные технологии». Болдырева Надежда Владимировна, 1971 года рождения, инструктор по физкультуре МБДОУ № 7 «Буровичок», председатель ТОС «Согласие».Тарасенко Денис Николаевич, 1986 года рождения, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ООО «Связьстроймонтаж». Карнаухов Виталий Васильевич, 1989 года рождения, индивидуальный предприниматель. Сиволап Владимир Владимирович, 1962 года рождения, заместитель директора ООО «Стройальянс».

Сегодня станет известно, кто из претендентов на пост главы Сургута дойдет до финального этапа процедуры избрания. А 19 ноября думе Сургута предстоит сделать окончательный выбор.