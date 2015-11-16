Рига, 16 ноября, 2015, 09:24 — ИА Регнум. Украинская армия на учениях «Кленовая арка», которые в данный момент проводятся под Вильнюсом (Литва) совместно с литовскими и польскими военными, отрабатывает технику подавления пророссийского восстания в Прибалтике. Об этом довольно откровенно сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства.

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«Согласно легенде, целостность и суверенитет вымышленной балтийской страны «Амберлэнд» нарушило агрессивно настроенное государство «Рэдлэнд», граничащее на востоке. Используя мощное информационно-психологическое влияние и пропаганду, захватчики искусственно инициировали и поддержали сепаратистские движения в регионе, что привело к противоправному отделению части территорий от «Амберлэнда» и создания непризнанного мировым обществом геообразования «Латгала».

Для восстановления суверенитета и территориальной целостности правительство «Амберлэнда» начинает полицейскую операцию, но при поддержке «Рэдлэнда» «Латгала» оказывает вооруженное сопротивление. Поэтому на помощь «Амберлэнду» для наведения порядка и стабилизации ситуации в регион вводятся подразделения Многонациональной бригады», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Для того, чтобы без особого труда понять, о каком именно регионе Прибалтики говорится в сообщении украинских силовиков, не надо быть усердным дешифровщиком. Самопровозглашенная «Латгала» — это восточная, а точнее будет сказать — юго-восточная часть Латвии — Латгалия, граничащая с Россией и Белоруссией. А «Амберлэнд» и «Рэдлэнд», соответственно — Латвия и Россия.

Латгалия, отличается от остальной части страны своими культурными и языковыми особенностями, чем всегда раздражала строителей «латышской Латвии», искусственно лишивших латгальцев своей национальной идентичности. В настоящее время носителями латгальского языка признаются около 150 тыс человек, но их число неуклонно снижается из-за миграции населения в крупные города и отсутствия государственной поддержки.

За годы независимости Латвии, была практически полностью уничтожена промышленность края, что превратило Латгалию в депрессивный регион, в который не «принято» вкладывать деньги. В отличие от остальной части страны, в Латгалии очень сильны позиции русского языка.

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Все статьи автора: Евгений Осипов