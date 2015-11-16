Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 09:07 — ИА Регнум. Первым чемпионом ВМФ России по водному поло стала сборная команда Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова (г. Севастополь). Как сообщил сегодня, 16 ноября, ИА REGNUM представитель Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало, в завершившейся накануне вечером финальной встрече черноморцы одолели команду Военного института Военной академии материально-технического обеспечения А.В. Хрулева. Третье место заняла команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова» (Санкт-Петербург).

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ DSC 0300

Первый в истории современной России открытый чемпионат ВМФ по водному поло проходил в Санкт-Петербурге 13−15 ноября в армейском спортивном комплексе «Плавательный». Чемпионат был организован Главным командованием ВМФ при содействии комитета Госдумы РФ по обороне. В нем участвовало 12 команд высших учебных военных заведений Министерства обороны РФ и воинских частей Военно-морского флота.

По словам помощника главкома ВМФ по физической культуре капитана 1 ранга Алексея Пивачёва, целью проведения чемпионата ВМФ по водному поло является «пропаганда и популяризация данного вида спорта среди военнослужащих Военно-Морского Флота, членов семей военнослужащих и ветеранов военной службы».

В ходе первенства также состоялась презентация обновленного ватерпольного спортивного клуба «ВМФ», который в апреле 2015 года отметил свое 90-летие.