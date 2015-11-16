Анкара, 16 ноября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. 2015 год стал для Турции периодом эскалации многих конфликтов. И особенно запомнятся этнические коллизии. Шаткие мирные договорённости с курдами вновь прекращены. Вопрос с Кипром также стал актуальным при активизации дискуссий о вступлении Турции в ЕС.

haberalternatif.net Курды в Турции

Может сложиться впечатление, что Турция уже зародилась с курдским вопросом — столь продолжителен процесс его решения. Если быть краткой, то проблема курдов в том, что 50-миллионный этнос лишен государственности и четвертован между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией.

Почему курдская проблема особо актуальна для Турции? Причин несколько. Во-первых, подавляющая часть этнического Курдистана находится именно на территории тюркского государства. Во-вторых, большая часть этноса локализуется именно в Турции (порядка 35 миллионов курдов, вторая нация в стране после турков). Третья причина (но не последняя по геополитической актуальности) состоит в том, что в Турции курды встречают на своем пути наибольшее сопротивление, отраженное в отсутствии права на свободу слова, на политическое участие в жизни страны и на свободу использования родного языка…

Список можно продолжать. Курдский сепаратизм в Турции стал особенно актуален в период распада Османской империи и создания Турецкой Республики. По сей день курдский вопрос не сходит с первых позиций рейтинга «наиболее дестабилизирующие факторы Турции».

В 2012 году миру сообщили о поистине грандиозном событии — наконец достигнуты мирные договоренности между курдами и турецкой властью. Событие произошло во многом благодаря действиям Абдуллы Оджалана (курдского национального лидера, пожизненно заключенного в турецкую тюрьму на острове Имралы), за что он был включен в список 100 самых влиятельных людей мира. «Голос за мир» — так писали об узнике и его достижении западные журналисты.

«Мир» предусматривал вывод из страны курдских военных и прекращение вооруженного конфликта, который длится более 30 лет.

В соглашении был заинтересован прежде всего Реджеп Тайип Эрдоган: окончание затянувшейся курдско-турецкой войны позволило бы турецкому лидеру поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов. Что же привело к нарушению мирных соглашений? Ситуация июля 2013 года, когда по всей Турции прокатилась волна митингов в поддержку курдов. Это произошло после инцидента в провинции Диярбакыр, в сердце Турецкого Курдистана, где в ходе столкновений с полицией погиб один человек.

Напряжения в двухсторонние отношения добавили и события лета уже нынешнего года.

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Все статьи автора: Джамиля Кочоян