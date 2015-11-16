Пекин, 16 ноября, 2015, 09:03 — ИА Регнум. Условия поставок российского газа в Китай по западному маршруту обсуждались на 12-ом заседании межправительственной рабочей комиссии по энергетике между РФ и КНР сегодня, 16 ноября, в столице Китая. Переговоры по транспортировке газа по западному маршруту будут продолжены: выясняется коммерческая сторона вопроса, сообщаю «Ведомости».

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Участники переговоров — вице-премьер России Аркадий Дворкович и первый заместитель премьер-министра Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Отмечается, что восточный маршрут функционирует стабильно. Ситуация с западным маршрутом требует дальнейших уточнений. «По западному маршруту продолжаются переговоры. Прежде всего, по коммерческим условиям поставок», — сказал Дворкович. Дальнейшие переговоры будут касаться коммерческой стороны вопроса. «Идут интенсивные переговоры, прежде всего, по ценообразованию», — подчеркнул Дворкович.

«Западный маршрут» — это поставка газа из Сахалинского района в северо-западный регион Китая. Объём поставляемого газа — 30 млрд кубометров газа.

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