Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 08:40 — ИА Регнум. Пожарным Санкт-Петербурга в ночь на сегодня, 16 ноября, пришлось эвакуировать 50 человек из дома на набережной Фонтанки, где горела коммунальная квартира. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информация о пожаре в доме 127 поступила в 2:23. Через 10 минут первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия.

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«Горение происходило в коммунальной квартире на 3-м этаже шестиэтажного жилого дома. Площадь горения составила около 10 кв. метров на 3-м этаже и 10 кв. метров на 4-м этаже», — сообщили в спасательном ведомстве. Пожар сопровождался сильным задымлением.

На улицу были эвакуированы 50 жильцов, причем 20 из них, в том числе двое детей, были спасены с использованием специальных спасательных средств. Для борьбы с огнем и спасения людей от МЧС и других ведомств было привлечено 32 единицы техники и 139 человек личного состава.

В 4:00 пожар был локализован, спустя четыре минуты — прекращено открытое горение и началась проливка и разборка конструкций, а в 5:17 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также минувшей ночью петербургским пожарным также бороться с огнем на складе на Октябрьской набережной в Невском районе. В одноэтажном здании горели резиновые изделия на площади 600 кв. метров. Пожар удалось локализовать около полуночи, а в 05:09 — полностью ликвидировать. Пострадавших нет.