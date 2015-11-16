Умео, Швеция, 16 ноября, 2015, 08:17 — ИА Регнум. Наличие в организме человека раковой опухоли можно определить с помощью нового теста, для которого понадобится всего лишь одна капля крови. Точность теста — 96%. Изобретение сделано в ходе совместных исследований микробиологов Швеции, США и Нидерландов, сообщается на сайте dnaindia.com.

doctorfm.ru Анализ крови

Согласно данным исследователей, для анализа берётся РНК тромбоцитов. Генетический анализ позволяет обнаружить рак и типировать его. Исследования проводилось на 283 испытуемых. Среди них онкология обнаружена у 228 человек.

По словам учёных, такой анализ позволит выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Открытие прокомментировал шведский учёный Джонас Нильссон. «В исследовании были выявлены почти все формы рака. Это означает, что данный анализ крови кровь имеет огромный потенциал для улучшения раннего выявления рака», — сказал он.

Исследование было проведено в Университете Умео (Швеция). Это один из крупнейших университетов Швеции, располагающийся в городе Умео в северной части Швеции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражение человека раком от ленточного червя впервые в истории зафиксировано учёными Центра контроля и профилактики заболеваний (США).

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