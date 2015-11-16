Биробиджан, 16 ноября, 2015, 07:50 — ИА Регнум. Ветераны Еврейской автономной области готовы платить за медали «Дети войны» по 130 рублей. Награду приобрели уже почти 1 000 пенсионеров региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

eao-vesti.ru Медаль «Дети войны»

В ЕАО медалями награждает общественная организация «Дети войны».

«Другого варианта, увы, нет. Мы общественная организация, у которой нет собственных денег, и обеспечить всех желающих медалью бесплатно мы просто не можем. Она заказывается нами в центральном отделении нашей организации и приходит в Биробиджан по цене 130 рублей. Сверх этой суммы мы ничего не берём», — прокомментировали в общественной организации.

Разумеется, найдись человек, готовый взять расходы на себя, избавив от них пенсионеров, организация «Дети войны» выдавала бы одноимённые медали бесплатно, подчёркивают общественники. Говоря о «незаконных методах» привлечения тех, кто хотел бы приобрести медаль, руководитель регионального отделения общественной организации отметил: «Люди сами записываются, узнав об организации от знакомых и на митингах, которые периодически проводятся в Биробиджане. Силой и обманом никого в организацию не привлекают».

Отметим, что наградной знак «Дети войны» никаких льгот не даёт. Медаль полагается пенсионерам, родившимся с 1928 по 1945 годы, изначально она была учреждена к 70-летию Победы и предназначалась для поощрения активистов, добивающихся принятия на законодательном уровне статуса «Дети войны». Всем желающим и заплатившим награду вручают централизованно на массовых мероприятиях, сопровождающихся концертом.

«На их лицах были улыбки, а в глазах замерли слёзы: каждый из этих людей, детство которых было изъедено запахом гари, отравлено вкусом голодных пайков, раздавлено грузом недетских забот, видимо, вспоминал пережитое», — рассказали об одном из таких мероприятий на сайте регионального КПРФ.

Напомним, СМИ ЕАО сообщали, что одну из пенсионерок, пришедшую за наградным знаком, до слез расстроила необходимость платить за медаль. В приглашениях, разосланных пенсионерам, об оплате награды ничего не сообщалось: о том, что медаль стоит денег, ветераны узнавали уже на мероприятии.