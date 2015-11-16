Лондон, 16 ноября, 2015, 07:29 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Великобритании выпустила заявление о намерениях правительства усилить меры по укреплению безопасности в связи с новой волной терактов в мире, включая события в Париже.

superiorhirek.hu Дэвид Кэмерон

Также к терактам канцелярия Дэвида Кэмерона отнесла и крушение российского самолёта Airbus A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, заявив, что катастрофа произошла в результате взрыва бомбы на борту, к чему с большой долей вероятности причастны террористы из «Исламского государства» (ИГ).

«Правительство планирует изменить свой подход к авиационной безопасности из-за авиакатастрофы Metrojet в Египте две недели назад, так как мы считаем, что он разбился в результате взрыва бомбы, и что существует значительная вероятность того, что за этим стоит «Исламское государство», — говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

16 ноября Кэмерон рассчитывает обсудить вопросы авиабезопасности с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами на саммите G20 в Турции, отмечается в сообщении.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября: Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли.

9 ноября в МИД Великобритании заявили о передаче ряду партнеров, в том числе РФ, доказательств того, что лайнер «Когалымавиа», вероятнее всего, потерпел крушение в результате теракта.