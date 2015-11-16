Новосибирск, 16 ноября, 2015, 07:21 — ИА Регнум. Новосибирский институт экономики и менеджмента на основании решения Арбитражного суда исключен из реестра лицензий, сообщает Рособрнадзор.

google.ru/maps Новосибирский институт экономики и менеджмента

Ранее Новосибирский институт экономики и менеджмента был лишен госаккредитации и потерял право проводить государственную итоговую аттестацию, выдавать документы об образовании и квалификации, образцы которых установлены Минобрнауки России, и предоставлять право на отсрочку от армии. Тогда ректор института Юрий Одров заявил ИА REGNUM, что для подачи документов на прохождение госаккредитации вузу необходим выпускной курс бакалавров, которого они и дожидаются.

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Тогда вуз все же мог продолжать образовательную деятельность, теперь же институт обязан и вовсе ее прекратить.

Страница института в сети интернет уже недоступна, дозвониться до руководства вуза корреспонденту ИА REGNUM также не удалось.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В настоящее время Рособрнадзором приостановлено действие государственной аккредитации 129 вузам и филиалам, в 72 — запрещен прием, в 15 — приостановлено действие лицензии, 14 — лишены государственной аккредитации образовательной деятельности.