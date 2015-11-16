Париж, 16 ноября, 2015, 07:14 — ИА Регнум. Французские ВВС 15 ноября нанесли массовые авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии — уничтожено два района дислокации боевиков возле города Ракка, сообщает Reuters.

avionslegendaires.net ВВС Франции

После серии терактов 13 ноября в Париже это был первый авианалет на позиции ИГ. По данным Минобороны Франции, в результате воздушного удара 12 самолетов Франции, Иордании и ОАЭ, сбросивших 20 бомб, уничтожены командный пункт боевиков, центр для набора джихадистов, тренировочный лагерь и склад боеприпасов.

В результате атак ИГИЛ в ночь с 13 на 14 ноября погибли 129 человек, 352 — получили ранения разной степени тяжести. Во Франции объявлен трёхдневный национальный траур. Границы перекрыты. Усилены меры безопасности во Франции и в других странах ЕС.

Практически все мировые лидеры выразили соболезнование французскому народу. Высотные здания во всем мире подсвечены цветами национального французского флага. Пользователи социальных сетей массово украшают свои страницы французским триколором.