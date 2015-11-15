Москва, 16 ноября, 2015, 01:49 — ИА Регнум. Развитие человечества на современном этапе должно опираться «не только на военно-политические и экономические механизмы, но и на интеллектуальную и нравственную солидарность». Именно этот тезис лежит в основе создания ЮНЕСКО, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с 70-летием международной организации. Статью главы российского МИД публикует «КоммерсантЪ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

За 70 лет своего существования ЮНЕСКО разрослась до 195 членов и зарекомендовала себя «в качестве гуманитарного стержня системы международной архитектуры». Советский Союз стал полноправным членом международной организации в 1954 году, Россия сохранила этот статус как правопреемница СССР.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что взаимодействие России и ЮНЕСКО является наглядным примером взаимообогащающего партнерства. Трудно представить себе развитие образования, науки, культуры, коммуникации в России без участия организации. Как невозможно и представить без России реализацию инициатив и проектов, нацеленных на поощрение межкультурного диалога и культурного разнообразия, развитие фундаментальных наук, охрану всемирного наследия, сохранение национальной самобытности, разработку этики научно-технического прогресса, обеспечение безопасности журналистов, управление сетью интернет», — так характеризует Лавров российские отношения с ЮНЕСКО.

По мнению главы МИД России, «в нынешней турбулентной ситуации в мире, характеризующейся усилением нестабильности и кризисных явлений, обострением конкуренции во всех ее проявлениях, возрастает роль ЮНЕСКО в деле поддержания доверия и взаимопонимания на международной арене, противодействия расколу мира по цивилизационному и конфессиональному признакам, поощрения культурного плюрализма».

В настоящее время, в период активизации терроризма в Северной Африке и на Ближнем Востоке, как никогда востребована роль ЮНЕСКО в качестве организатора системной работы по противодействию экстремизму, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости. Одним из наиболее важных на настоящий момент аспектов работы организации является защита мирового культурного наследия, кощунственные атаки на которое явили миру варвары ИГИЛ.