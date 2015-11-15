Москва, 15 ноября, 2015, 20:33 — ИА Регнум. Новый дорожный сбор повлияет на общую динамику роста цен, но вряд ли это воздействие будет определяющим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

wall321.com Опасная дорога

«Трудно сказать, сколько новый дорожный сбор добавит к общей динамике роста цен, но вряд ли его влияние будет определяющим. Можно с уверенностью сказать, что это не приведет к дефициту продуктов питания и иных потребительских товаров», — отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, в 2016 году будет происходить постепенный рост цен как в следствие инфляции, так и иных факторов, в том числе сезонного роста и колебаний курса валют».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 15 ноября в России начала работу государственная система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн — «Платон».

Уже прошли обязательную регистрацию около 60 тыс. владельцев более 450 тыс. транспортных средств, включая иностранных логистические компании, работающие на территории России. Система взимания платы предполагает два способа внесения платы: оформление маршрутной карты или получение бесплатного бортового устройства.

По информации ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», 56% от общего размера вреда федеральным трассам, наносят именно грузовые автомобили массой свыше 12 тонн. Проезд одной такой фуры сопоставим с негативным воздействием от проезда 40−50 тысяч легковушек.