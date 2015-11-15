Калининград, 15 ноября, 2015, 19:55 — ИА Регнум. Военно-морской атташе посольства Германии в России Торстен Итес признал, что «с интересом и вниманием» следит за операцией российских ВКС на территории Сирии. Об этом морской офицер сказал корреспонденту ИА REGNUM в Калининграде на церемонии возложения гражданами Германии цветов к мемориалу 1200 советским гвардейцам, погибших при штурме Кёнигсберга.

ИА REGNUM Военно-морской атташе посольства Германии Торстен Итес в Калининграде у скульптуры «Победа» работы литовского скульптора Юозаса Микенаса.

«Я как военно-морской атташе в России и заместитель военного атташе в Туркмении, с интересом и вниманием слежу за военной операцией России в Сирии. Слежу по службе и лично», — отметил Итес.

При этом военно-морской атташе уклонился от личной оценки российских военных мероприятий на Ближнем Востоке, сказав, что «мне трудно оценивать, поскольку я только наблюдаю со стороны, не обладая оперативной информацией».

Торстен Итес уточнил, что присутствовал на первом брифинге для военных атташе НАТО, который проводил замминистра обороны Анатолий Антонов. «Тогда я поблагодарил за это мероприятие господина Антонова, побывать на других брифингах по служебным причинам у меня не получилось», — сказал атташе.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 15 ноября, в Германии отмечают Volkstrauertag — День народной скорби, являющийся государственным днём памяти жертв насилия и войн. Генеральный консул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф возложил венки к стеле 1200 гвардейцам, погибших при штурме Кёнигсберга, а затем к кресту на мемориальном кладбище жертв Второй мировой войны на ул. Александра Невского, где захоронены немецкие солдаты, оборонявшие Кёнигсберг.

«Именно в Калининграде и Калининградской области это памятное мероприятие имеет особое значение, — сказал дипломат. — Бывшая Восточная Пруссия уже в Первую мировую войну была местом ожесточённых боевых действий. Бывшая Восточная Пруссия в полной мере почувствовала последствия Второй мировой войны — захватнической войны, которую развязала национал-социалистическая Германия».